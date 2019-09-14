У ГПУ пояснили, чому закрили провадження проти Кузьміна

Генеральна прокуратура України повідомляє, що 22 серпня 2019 року вирішила закрити кримінальне провадження проти колишнього заступника генпрокурора часів президентства Віктора Януковича, народного депутата від «Опозиційної платформи – За життя» Рената Кузьміна, відкрите у липні 2014 року.

«У зв’язку з невстановленням достатніх доказів для доведення винуватості особи в суді і тим, що можливості їх отримати вичерпані», – йдеться у відповіді Генпрокуратури на запит Радіо Свобода.

6 вересня Міністерство внутрішніх справ України повідомило Радіо Свобода, що Кузьміна зняли з розшуку після того, як ГПУ закрила провадження проти нього.

Центральна виборча комісія зареєструвала Кузьміна депутатом 12 серпня за підсумком дострокових парламентських виборів 21 липня. Кузьмін брав участь у виборах, попри те, що в Генпрокуратурі заявляли, що він міг переховуватися від слідства в Росії й анексованому нею Криму.

29 серпня на першому засіданні Верховної Ради Кузьмін склав присягу народного депутата.

Ренат Кузьмін був заступником генерального прокурора Віктора Пшонки в період з 2010 до 2013 року і заступником секретаря Ради національної безпеки й оборони у 2013-2014 роках.

Генеральна прокуратура України оголосила його у міжнародний розшук влітку 2014 року. Кузьміна підозрювали в організації у 2010 році незаконного затримання ексміністра внутрішніх справ Юрія Луценка та підбурювання судді Печерського суду столиці до обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

У липні цього року речниця тодішнього генпрокурора Лариса Сарган повідомляла, що проти Кузьміна розслідують кримінальне провадження за підозрою у вчиненні особливо тяжких злочинів, у тому числі в легалізації (відмиванні) майна, здобутого злочинним шляхом, за скоєння яких законом передбачено покарання у виді позбавленні волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років із конфіскацією майна.

Кузьмін всі звинувачення відкидає.