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14 Вересень 2019, Київ 15:53
Новини | Політика

У ГПУ пояснили, чому закрили провадження проти Кузьміна

«У зв’язку з невстановленням достатніх доказів для доведення винуватості особи в суді і тим, що можливості їх отримати вичерпані», – йдеться у відповіді Генпрокуратури на запит Радіо Свобода

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Генеральна прокуратура України повідомляє, що 22 серпня 2019 року вирішила закрити кримінальне провадження проти колишнього заступника генпрокурора часів президентства Віктора Януковича, народного депутата від «Опозиційної платформи – За життя» Рената Кузьміна, відкрите у липні 2014 року.

«У зв’язку з невстановленням достатніх доказів для доведення винуватості особи в суді і тим, що можливості їх отримати вичерпані», – йдеться у відповіді Генпрокуратури на запит Радіо Свобода.

6 вересня Міністерство внутрішніх справ України повідомило Радіо Свобода, що Кузьміна зняли з розшуку після того, як ГПУ закрила провадження проти нього.

Центральна виборча комісія зареєструвала Кузьміна депутатом 12 серпня за підсумком дострокових парламентських виборів 21 липня. Кузьмін брав участь у виборах, попри те, що в Генпрокуратурі заявляли, що він міг переховуватися від слідства в Росії й анексованому нею Криму.

29 серпня на першому засіданні Верховної Ради Кузьмін склав присягу народного депутата.

Ренат Кузьмін був заступником генерального прокурора Віктора Пшонки в період з 2010 до 2013 року і заступником секретаря Ради національної безпеки й оборони у 2013-2014 роках.

Генеральна прокуратура України оголосила його у міжнародний розшук влітку 2014 року. Кузьміна підозрювали в організації у 2010 році незаконного затримання ексміністра внутрішніх справ Юрія Луценка та підбурювання судді Печерського суду столиці до обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

У липні цього року речниця тодішнього генпрокурора Лариса Сарган повідомляла, що проти Кузьміна розслідують кримінальне провадження за підозрою у вчиненні особливо тяжких злочинів, у тому числі в легалізації (відмиванні) майна, здобутого злочинним шляхом, за скоєння яких законом передбачено покарання у виді позбавленні волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років із конфіскацією майна.

Кузьмін всі звинувачення відкидає.

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