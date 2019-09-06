МВС: прокуратура закрила провадження проти Кузьміна, якого зняли з розшуку

Генеральна прокуратура України закрила кримінальне провадження проти колишнього заступника генпрокурора часів президентства Віктора Януковича, народного депутата від «Опозиційної платформи – За життя» Рената Кузьміна перед тим, як його зняли з розшуку, повідомив речник Міністерства внутрішніх справ України Артем Шевченко в коментарі Радіо Свобода.

«Отримали від Генпрокуратури відповідні документи. 2 вересня отримали постанову про закриття кримінального провадження. 3 вересня отримали постанову про припинення розшуку. На підставі зазначених документів була винесена постанова про закриття оперативно-розшукової справи», – сказав Шевченко.

У пресслужбі Генеральної прокуратури України в коментарі Радіо Свобода не змогли назвати причину закриття кримінального провадження й порекомендували написати інформаційний запит.

Центральна виборча комісія зареєструвала Кузьміна депутатом 12 серпня за підсумком дострокових парламентських виборів 21 липня. 29 серпня на першому засіданні Верховної Ради Кузьмін склав присягу народного депутата

ЦВК спочатку зареєструвала Кузьміна кандидатом у народні депутати за списком партії «Опозиційна платформа – За життя», але потім намагалася скасувати своє рішення після отримання від СБУ інформації про те, що він не проживав в Україні протягом п’яти років до виборів. У Генпрокуратурі заявляли, що він міг переховуватися від слідства в Росії й анексованому нею Криму.

Проте Кузьмін виграв суд і залишився кандидатом.

Ренат Кузьмін був заступником генерального прокурора Віктора Пшонки в період з 2010 до 2013 року і заступником секретаря Ради національної безпеки й оборони у 2013-2014 роках.

Генеральна прокуратура України оголосила його у міжнародний розшук у червні 2014 року. Кузьміна підозрювали в організації у 2010 році незаконного затримання екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка та підбурювання судді Печерського суду столиці до обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

У липні цього року речниця тодішнього генпрокурора Лариса Сарган повідомила, що проти Кузьміна розслідують кримінальне провадження за підозрою у вчиненні особливо тяжких злочинів, у тому числі в легалізації (відмиванні) майна, здобутого злочинним шляхом, за скоєння яких законом передбачено покарання у виді позбавленні волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років із конфіскацією майна.

Кузьмін всі звинувачення відкидає.