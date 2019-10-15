ГПУ почала 3 кримінальні провадження за фактом розкрадання бюджетних коштів в оборонній галузі

Генеральна прокуратура України зареєструвала три кримінальних провадження за частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем вчинені в особливо великих розмірах) у злочинах в оборонній сфері.

«15.10.2019 за результатами опрацювання здобутих у встановленому законом порядку відомостей зареєстровано кримінальне провадження за фактом розкрадання колишніми високопосадовцями спільно з службовими особами підприємств оборонного комплексу бюджетних коштів при виконанні Державного оборонного замовлення з виготовлення 152-мм боєприпасів для артилерійської системи «Гіацинт», – мовиться у повідомленні ГПУ.

Окрім того, до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесли відомості за фактом незаконного використання бюджетних коштів при виготовлені 82-міліметрового міномету «Верба» та розполи досудове розслідування за фактом закупівлі бронемашин «Oncilla» польської компанії «Mista» за «завищеними цінами».

Досудове розслідування вестиме Національне антикорупційне бюро України.