ГПУ передала в суд справу про стрілянину в Княжичах

Генеральна прокуратура України передала в суд обвинувальний акт у справі про стрілянину за участі правоохоронців у селі Княжичі на Київщині в 2016 році, повідомляє прес-служба відомства.

У травні минулого року ГПУ повідомила про завершення слідства у цій справі.

Обвинувальний акт 10 квітня направили до Броварського міськрайонного суду Київської області, уточнили у прокуратурі.

Підозрюваними у справі є п’ять службових осіб Національної поліції. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років, а двом із них – у вигляді довічного ув’язнення.

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За версією поліції, уночі 4 грудня 2016 року в селі Княжичі Київської області столичні оперативники за підтримки бійців спецпідрозділу КОРД готувалися до затримання групи підозрюваних у серії пограбувань, у цей час наряд поліції охорони виїхав у той же район до одного з будинків через автоматичне спрацювання охоронної сигналізації. Близько 4-ї години між правоохоронцями виникла перестрілка, унаслідок якої загинули п’ятеро працівників поліції.