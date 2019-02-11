У США назвали переможців музичної премії «Греммі»

В американському Лос-Анджелесі 10 лютого відбулася 61-а церемонія нагородження музичної премії «Греммі». На «Золотий грамофон» претендували композиції, які прозвучали в ефірах з 1 жовтня 2017 року до 30 вересня 2018-го.
Так, найкращим альбомом року визнали платівку Golden Hour Кейсі Масґрейвс, (він переміг і серед кантрі-альбомів). Піснею року стала This is America репера Дональда Гловера.
У найпопулярніших номінаціях лідерами стали:
- Найкращий R&B-альбом – H.E.R., H.E.R.;
- Найкращий новий артист – Дуа Ліпа;
- Найкращий поп-виступ – Joanne, Леді Гага;
- Найкращий поп-альбом – Sweetener, Аріана Гранде;
- Найкращий поп-дует – Shallow, Леді Гага і Бредлі Купер;
- Найкращий традиційний поп-альбом – My Way, Віллі Нельсон;
- Найкращий реп-альбом – Invasion Of Privacy, Cardi B.
Загалом відзнаки у світі музики вручили у понад 80-ти категоріях.
«Греммі» – музична премія Американської академії звукозапису, що існує з 1958 року і є однією з найпрестижніших нагород у сучасній музичній індустрії.
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