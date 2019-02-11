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11 Лютий 2019, Київ 10:51
Новини | Міжнародні

У США назвали переможців музичної премії «Греммі»

«Золотий грамофон» є символом однієї з найпрестижніших нагород у сучасній музичній індустрії – премії «Греммі»

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В американському Лос-Анджелесі 10 лютого відбулася 61-а церемонія нагородження музичної премії «Греммі». На «Золотий грамофон» претендували композиції, які прозвучали в ефірах з 1 жовтня 2017 року до 30 вересня 2018-го.

Так, найкращим альбомом року визнали платівку Golden Hour Кейсі Масґрейвс, (він переміг і серед кантрі-альбомів). Піснею року стала This is America репера Дональда Гловера.

У найпопулярніших номінаціях лідерами стали:

  • Найкращий R&B-альбом – H.E.R., H.E.R.;
  • Найкращий новий артист – Дуа Ліпа;
  • Найкращий поп-виступ – Joanne, Леді Гага;
  • Найкращий поп-альбом – Sweetener, Аріана Гранде;
  • Найкращий поп-дует – Shallow, Леді Гага і Бредлі Купер;
  • Найкращий традиційний поп-альбом – My Way, Віллі Нельсон;
  • Найкращий реп-альбом – Invasion Of Privacy, Cardi B.

Загалом відзнаки у світі музики вручили у понад 80-ти категоріях.

«Греммі» – музична премія Американської академії звукозапису, що існує з 1958 року і є однією з найпрестижніших нагород у сучасній музичній індустрії.

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