У США назвали переможців музичної премії «Греммі»

В американському Лос-Анджелесі 10 лютого відбулася 61-а церемонія нагородження музичної премії «Греммі». На «Золотий грамофон» претендували композиції, які прозвучали в ефірах з 1 жовтня 2017 року до 30 вересня 2018-го.

Так, найкращим альбомом року визнали платівку Golden Hour Кейсі Масґрейвс, (він переміг і серед кантрі-альбомів). Піснею року стала This is America репера Дональда Гловера.

У найпопулярніших номінаціях лідерами стали:

Найкращий R&B-альбом – H.E.R., H.E.R.;

Найкращий новий артист – Дуа Ліпа;

Найкращий поп-виступ – Joanne, Леді Гага;

Найкращий поп-альбом – Sweetener, Аріана Гранде;

Найкращий поп-дует – Shallow, Леді Гага і Бредлі Купер;

Найкращий традиційний поп-альбом – My Way, Віллі Нельсон;

Найкращий реп-альбом – Invasion Of Privacy, Cardi B.

Загалом відзнаки у світі музики вручили у понад 80-ти категоріях.

«Греммі» – музична премія Американської академії звукозапису, що існує з 1958 року і є однією з найпрестижніших нагород у сучасній музичній індустрії.