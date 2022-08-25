Понад 300 млн гривень сина Януковича передали на потреби ЗСУ – Офіс генпрокурора

​Понад 300 мільйонів гривень, що належали сину президента-втікача Віктора Януковича Олександру, віддали на потреби Збройних сил України, повідомив Офіс генпрокурора.



«Йдеться про арештовані кошти ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку». Власником 100% акцій банку з 2011 року був старший син колишнього президента. Працівники банку намагались приховати походження готівкових коштів цієї фінустанови. Адже гроші не мають законного джерела походження. Тож банківські робітники, за допомогою фінансових операцій легалізовували доходи, які були отримані злочинним шляхом», – зазначають в ОГП.



Наразі суд постановив відправити зазначені кошти Головному управлінню розвідки Міністерства оборони України, і зараз 304 мільйона гривень зараховані на спеціальний рахунок для забезпечення обороноздатності України.

На початку серпня Рада ЄС схвалила рішення запровадити обмежувальні заходи щодо експрезидента України Віктора Януковича та його сина Олександра «у відповідь на необґрунтовану і неспровоковану військову агресію РФ проти України».

Європейський союз заморозив активи Віктора Януковича, частини його сім’ї та представників близького оточення незабаром після падіння його уряду в лютому 2014 року після Євромайдану. Упродовж років санкційний список скорочувався після позовів підсанкційних осіб до європейських судів.