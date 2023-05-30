Голова МАГАТЕ на Раді безпеки ООН озвучив 5 принципів для запобігання аварії на ЗАЕС

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Ґроссі під час виступу на зсіданні Ради безпеки ООН озвучив п’ять принципів, дотримання яких дозволить уникнути ядерної аварії на захопленій військами РФ Запорізькій атомній електростанції.

Як передає агенція Associated Press, Ґроссі попросив Україну та Росію дотримуватися цих принципів, заявивши, що експерти МАГАТЕ моніторитимуть їх дотримання, а сам він публічно повідомлятиме про будь-які порушення:

– Не здійснювати атаки з або проти станції, особливо проти реакторів і сховищ відпрацьованого ядерного палива;

– Не зберігати важке озброєння або військовослужбовців, які можуть бути використані для нападу;

– Забезпечити безперебійне зовнішнє електропостачання підприємства;

– Захистити «всі структури, системи та компоненти», важливі для роботи станції, від атак або диверсій;

– Не вживати жодних дій, щоб підірвати ці принципи.

Ґроссі попросив 15 членів Ради безпеки підтримати ці п’ять принципів, підкресливши, що вони «нікому не шкодять і будуть корисні усім».

Раніше голова МАГАТЕ Рафаель Ґроссі заявив, що працює над компромісним планом безпеки для ЗАЕС, і застеріг від посилення військової активності навколо неї.

Російські війська захопили Запорізьку АЕС у березні 2022 року, невдовзі після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Київ виступає проти будь-яких пропозицій, які легітимізують контроль ЗАЕС Росією.