У Грузії майже мільйону громадян заборонять грати в онлайн-казино, повідомив на засіданні уряду премʼєр-міністр Іраклі Ґарібашвілі. Тиждень тому він розповів про плани уряду щодо обмеження роботи онлайн-казино. За його словами, на першому етапі заплановано підвищення податку для власників онлайн-казино на 65–70%, заборону реклами, підвищення вікового цензу для гравців до 25 років, а на другому етапі – онлайн-казино будуть повністю заборонені.

За його словами, у Грузії буде створено спеціальну базу тих, кому буде заборонено грати в онлайн-казино: це соціально незахищені особи, державні службовці, люди, які звернулися до Служби доходів про застосування механізму самообмеження, а також ті, хто внесений до «чорного списку» на прохання членів сімʼї та на підставі рішення суду.

«Коло осіб, для яких буде обмежений доступ до азартних ігор, загалом становитиме до 1 мільйона повнолітніх», – сказав Ґарібашвілі.

Голова уряду заявив, що «один мільярд пʼятсот мільйонів ларі (понад 480 млн доларів) щорічно витікає з країни через онлайн-казино», оскільки більшість власників казино – іноземні компанії. За його даними, 99% азартних гравців – люди, які не працюють.

«Ехо Кавказу» з посиланням на дані Грузстату пише, що азартні ігри, як і раніше, є одним із найприбутковіших видів бізнесу в Грузії. Так, оборот грального бізнесу в 2020 році становив понад 32 млрд ларі (понад 10 млрд доларів). Це на 18 мільярдів ларі більше, ніж у 2018 році.

Офлайнові казино відкриті у Тбілісі та Батумі.