Грузія наростила експорт вина до Росії – майже на 40% за рік

Грузія в перші місяці 2024 року поставила рекорд із експорту вин на зовнішні ринки, заявило 5 березня Національне агентство вина країни. Майже 80% продажів припали на Росію.

У січні та лютому 2024 року Грузія експортувала 16,7 мільйона літра вина, йдеться у повідомленні агентства. Це на 43% рік до року більше, ніж 2023 року.

Росія була основним ринком для грузинських вин до середини 2000-х років. 2006 року, під час гострої кризи в російсько-грузинських відносинах у звʼязку з арештом спецслужбами Грузії чотирьох офіцерів російської військової розвідки, російський президент Володимир Путін розпорядився накласти ембарго на ввезення грузинських вин.

Експорт відновився лише 2013 року. Однак різке зростання почалося з 2022 року, після запровадження проти Росії масштабних санкцій Євросоюзу. Тбілісі до них не приєднувався, це рішення критикувала опозиція.

Росія включила країни ЄС до списку недружніх країн. У липні Москва підвищила ввізне мито на європейські вина з 12,5 до 20%.