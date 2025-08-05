У Грузії суд скасував штраф журналістці Радіо Свобода

Апеляційний суд скасував розпорядження судді Тбіліського міського суду Ромео Ткешелашвілі про накладення штрафу у розмірі 200 ларі (близько 74 доларів) на журналістку грузинської служби Радіо Свобода Ніно Тархнішвілі. Рішення було ухвалене 31 липня виконувачем обов’язків голови Апеляційного суду Іраклі Шенгелією, повідомляє проєкт Радіо Свобода «Ехо Кавказу».

7 липня Ромео Ткешелашвілі оштрафував журналістку за нібито виявлену «неповагу до суду» під час слухання у справі лікаря Георгія Ахобадзе – учасника проєвропейських акцій, звинуваченого у наркозлочині. Суддя заявив, що після його появи в залі, коли всі присутні, включно з журналістами, встали, Тархнішвілі передчасно сіла без дозволу суду.

Однак у рішенні Апеляційного суду зазначається, що, згідно з відеозаписом засідання, журналістка встала відразу після заклику секретаря суду.

«Суд вважає, що дії Ніно Тархнішвілі не свідчать про намір виявити неповагу до суду. Той факт, що вона сіла без окремого дозволу після того, як стала при появі судді, не може вважатися достатньою підставою для визнання її дій проявом неповаги до суду та непокорою розпорядженню головуючого», – йдеться в постанові судді Іраклі Шенгелії.

Журналістка оскаржила рішення судді Ткешелашвілі в Апеляційному суді 8 липня, вказавши, що вважає штраф незаконним та необґрунтованим.

Іраклі Шенгелія, який ухвалив рішення про відміну штрафу, з 2021 року працює в Тбіліському апеляційному суді. Його кар’єра розпочалася за попередньої влади, до початку правління «Грузинської мрії». У квітні 2023 року Держдепартамент США запровадив проти нього візові санкції, вважаючи його одним із представників так званого «суддівського клану» – поряд із Михеїлом Чинчаладзе, Леваном Мурусідзе та Валеріаном Церцвадзе.