У Грузії відсторонили від роботи 10 поліцейських, які брали участь у розгоні протестів

Поліція Грузії повідомила 24 червня, що усунула від роботи 10 співробітників через можливі порушення під час розгону протестів поблизу будівлі парламенту країни 20 червня.

Матеріали щодо цих поліцейських будуть направлені до Генпрокуратури Грузії.

Генпрокуратура повідомила про порушення справи за статтею про перевищення службових повноважень із застосуванням насильства під час протестів і попросила громадськість надати свідчення щодо можливих порушень.

Під час сутичок у Тбілісі 20 червня постраждали 240 людей: 160 протестувальників і 80 поліцейських.

Антиросійські протести тривають у Тбілісі від минулого четверга. Демонстрації почалися після того, як депутат Державної думи Росії, комуніст Сергій Гаврилов вів засідання Міжпарламентської асамблеї православ’я, сидячи у кріслі спікера грузинського парламенту.

Це обурило багатьох громадян Грузії, бо перед приїздом до Тбілісі Гаврилов підтвердив, що вважає незворотнім визнання Росією як «незалежних держав» сепаратистських регіонів Грузії – Абхазії і Південної Осетії.

20 червня протести переросли в сутички протестувальників із поліцією, яка застосувала сльозогінний газ і гумові кулі проти демонстрантів (яких всього було близько 10 тисяч) перед будівлею парламенту. Після декількох годин сутичок, застосування сльозогінного газу, гумових куль і затримання кількох десятків демонстрантів поліція розігнала акцію. Міністерство охорони здоров’я Грузії повідомило про 240 потерпілих, із яких 80 поліцейські.

21 червня через ці події подав у відставку спікер парламенту Грузії Іраклі Кобахідзе, задовольнивши одну з вимог мітингувальників. Але ввечері того дня демонстранти зібралися знову.