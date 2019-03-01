Для громадян України та Грузії почав діяти режим в’їзду за ID-картками

З 1 березня 2019 року набрала чинності оновлена угода між урядами України та Грузії про взаємне скасування візових вимог. Вона передбачає можливість в’їзду громадян до країн одна одної за ID-картками (внутрішніми біометричними паспортами).

«Це ще один приклад зміцнення відносин між країнами і поглиблення контактів між людьми», – заявив Грузинському суспільному мовнику офіційний представник МЗС Грузії Володимир Константініді.

Ідею про скасування закордонних паспортів для громадян обох країн озвучив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман в листопаді 2017 року в Тбілісі. Угода була підписана через рік – 5 жовтня 2018 року. У лютому 2018 року стало відомо, що влада Грузії і України працює також і над питанням взаємного визнання водійських прав.