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01 Березень 2019, Київ 21:16
Новини | Суспільство

Для громадян України та Грузії почав діяти режим в’їзду за ID-картками

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З 1 березня 2019 року набрала чинності оновлена угода між урядами України та Грузії про взаємне скасування візових вимог. Вона передбачає можливість в’їзду громадян до країн одна одної за ID-картками (внутрішніми біометричними паспортами).

«Це ще один приклад зміцнення відносин між країнами і поглиблення контактів між людьми», – заявив Грузинському суспільному мовнику офіційний представник МЗС Грузії Володимир Константініді.

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Ідею про скасування закордонних паспортів для громадян обох країн озвучив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман в листопаді 2017 року в Тбілісі. Угода була підписана через рік – 5 жовтня 2018 року. У лютому 2018 року стало відомо, що влада Грузії і України працює також і над питанням взаємного визнання водійських прав.

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