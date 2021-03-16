У Києві за тиждень виявили понад 18 тисяч хворих на грип та ГРВІ

У Києві за 10-й тиждень року виявили 18 269 хворих на грип та ГРВІ. Про це повідомили у КМДА.

«Загалом інтенсивність епідемічного процесу перебуває на низькому рівні та є нижчою базової лінії на 17,8%. Наразі показник захворюваності становить 615,7», – повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

За його словами, загалом у столиці спостерігається зростання захворюваності на грип та ГРВІ на 2,8 відсотка у порівнянні з попереднім тижнем, яке відбулося за рахунок дорослого населення.

За минулий тиждень захворіли 6 547 дітей (зниження на 6,5 відсотків) та 11722 дорослих (зростання на 8,9 відсотків). Госпіталізовано 1280 людей, 81 з них – дитина.

Поворозник наголосив, що нинішнє зростання на грип та ГРВІ – сезонне.