Котирування міжбанку сягнули 24 гривень за долар

На українському міжбанківському валютному ринку котирування знову сягнули рівня 24 гривні за долар. Станом на 12:20, за даними Finance.ua, торги відбувалися на позначках 24 гривні 0,5–3 копійки за долар.

«Сьогодні Міністерство фінансів буде розміщувати облігації на суму 5,5 млрд гривень, з яких на 4,5 млрд — довгострокові ОВДП. Ці папери цікаві іноземцям і тому на валютний ринок сьогодні (сам аукціон) і завтра (розрахунки по ньому) вийде валюта нерезидентів під угоди за ними. Це додасть пропозиції на торгах і спрацює на користь гривні», – прогнозували фахівці сайту «Мінфін».

Водночас експерти не радили забувати і про роль Національного банку на торгах.

«Саме вчорашня активна купівля регулятором долара на торгах і призвела до створення його штучного дефіциту на ринку та спекулятивного зростання котирувань наприкінці дня», – ідеться в повідомленні.

Національний банк України з 13 грудня 2019 року встановив облікову ставку на рівні 13,5%, знизивши її одразу на 2%. Також регулятор збільшив обсяг щоденного викупу валюти на міжбанку до 50 мільйонів доларів з попереднього рівня 30 мільйонів доларів.