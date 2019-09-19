Гривня встановила третій за тиждень трирічний рекорд – курс НБУ

Українська національна валюта втретє за тиждень оновила більш як трирічний рекорд щодо долара США. Станом на 16 вересня офіційний курс НБУ становив 24 гривні 71 копійка за одиницю американської валюти, на 19 вересня – 24 гривні 67 копійок. Нове досягнення – 24 гривні 62 копійки за долар, таким є курс, встановлений регулятором на 20 вересня.

Такі значення в парі гривня-долар не спостерігалися 38 місяців – від липня 2016 року, тоді найкращим для гривні був курс близько 24 гривень 80 копійок. Новий орієнтир – показники січня 2016 року. Приміром, на 18 січня того року офіційний курс НБУ складав 24 гривні 52 копійки за долар.

На український валютний ринок нині прийшли значні ресурси, які іноземці вводять для купівлі облігацій внутрішньої державної позики. На курс також впливає позитивна кон’юнктура щодо товарів українського експорту.