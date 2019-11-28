Міжбанк: долар розвернувся і знову дорожчає

На українському міжбанківському валютному ринку змінився тренд. Після посилення гривні щодо долара до рекордного за останні 46 місяців значення (23 гривні 98 копійок за долар) американська валюта частково відіграє втрачені позиції.

Як повідомляє сайт Finance.ua, станом на 12:30 котирування склали 24 гривні 4–6 копійок за долар.

Національний банк України опівдні встановив довідкове значення курсу 24 гривні 4 копійки за долар, це на 6 копійок більше за офіційний курс на 28 листопада.

«Торги по долару продовжують залишатися малими за обсягами на 12:00, але спекулянти вже починають поступове розхитування котирувань», – відзначають фахівці сайту «Мінфін».

Раніше цього тижня експерти прогнозували, що вже цього тижня «загальний позитивний настрій щодо зміцнення гривні видихнеться як за рахунок нівелювання чинника аукціону по ОВДП, так і за рахунок зростання попиту на валюту перед закінченням місяця і скорочення її пропозиції через надходження основних сум відшкодувань ПДВ експортерам». Експерти припускають, що долар «відштовхнеться від дна», і ринок піде вгору.

Надмірне посилення гривні щодо долара є не менш небезпечним, ніж стрімка девальвація національної валюти. Зокрема, посилення понад рівень, закріплений у розрахунках уряду, ставить під загрозу виконання дохідної частини державного бюджету. Саме через це НБУ, викуповуючи надлишок пропозиції долара, намагається не допустити більшого посилення гривні.