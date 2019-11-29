Міжбанк: гривня йде на новий рекорд щодо долара

На українському міжбанківському валютному ринку короткочасне посилення долара знову змінилося послабленням американської валюти. Як повідомляє сайт Finance.ua, станом на 13:25 котирування становили 23 гривні 94–96 копійок.

Опівдні посилення гривні частково відбив Національний банк України у своєму довідковому значенні курсу 23 гривні 98 копійок, що на 6 копійок менше за офіційний курс на 29 листопада і є повторенням зафіксованого раніше цього тижня рекордного за 46 місяців значення.

«Торги по долару ближче до обіду на піку активності. Йдуть операції по лотах до 1 мільйона доларів при зростанні пропозиції валюти в останні 30 хвилин сесії, що поки не відбилося на котируваннях», – вказують фахівці сайту «Мінфін».

Надмірне посилення гривні щодо долара є не менш небезпечним, ніж стрімка девальвація національної валюти. Зокрема, посилення понад рівень, закріплений у розрахунках уряду, ставить під загрозу виконання дохідної частини державного бюджету. Саме через це НБУ, викуповуючи надлишок пропозиції долара, намагається не допустити більшого посилення гривні.