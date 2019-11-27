Радіо Свобода Daily: Експерти пояснюють, чому гривня знову б'є рекорди щодо долара

Підводні камені зміцнення гривні

Українська гривня зміцнилася щодо долара, встановивши чотирирічний рекорд та спростувавши песимістичні прогнози. Іноземці дедалі більше цікавляться українськими облігаціями внутрішньої державної позики (ОВДП), українські заробітчани – привозять більше валюти з-за кордону, а ціни на газ, метал і зерно на світових ринках – сприятливі для України. Так, на прохання Радіо Свобода, пояснюють ситуацію фахівці Нацбанку та недержавні експерти. Але частина з них не виключає, що іноземці, які купують ОВДП та зміцнюють гривню, можуть швидко передумати. Наприклад – через необережні дії або заяви української влади. Це стосується і прагнення олігарха Ігоря Коломойського повернути собі «Приватбанк».

Що допомогло українській валюті вийти на рекорд, та чого чекати від неї надалі? Читайте тут.

«Тіньовий міністр МЗС»: як помічник Зеленського Андрій Єрмак керує зовнішнім курсом України

Андрій Єрмак – одна з ключових фігур нинішньої влади і одна з найменш відомих. Ще не так давно він був далеким від політики, але від 21 травня Єрмак – помічник президента України Володимира Зеленського. Чим саме він займається? І чому його називають «тіньовим міністром закордонних справ»? Про це за лінком.

Олег Сенцов у Європарламенті: «Я не вірю Путіну і закликаю вас не вірити йому»

Українському режисерові з Криму, колишньому політв'язню Олегу Сенцову в Страсбурзі 26 листопада вручили премію імені Сахарова, лауреатом якої він став торік.

Премію отримують особи, «які зробили винятковий внесок у боротьбу за права людини по всій земній кулі». Подаємо повний текст промови Олега Сенцова, яку він виголосив у Європейському парламенті.

В одній з військових частин Львівщини виявили нестачу бронетехніки на майже 9 млн гривень

Військова прокуратура Західного регіону України перевірила стан збереження військового майна на одній з військових частин Львівщини та виявила нестачу майна на суму понад 8,9 мільйона гривень.

«Установлено, що у вказаній військовій частині проведено позапланову інвентаризацію матеріальних цінностей і, як наслідок, виявлено нестачу бронетанкового майна на загальну суму понад 8,9 млн грн. Зафіксовані правопорушення свідчать про недбале ставлення військових посадових осіб військової частини до служби, в умовах особливого періоду, що проявилось у невжитті заходів щодо забезпечення належного обліку, внутрішнього контролю та збереження бронетанкового майна (запасів), які призвели до їх нестачі», – повідомили у прокуратурі.

Кабмін передасть 171,1 мільйона гривень на зарплати вчителів

Кабінет міністрів України передасть 171,1 мільйона гривень на зарплати вчителів, повідомив прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

«Уже завтра уряд перерозподілить 171,1 млн грн на зарплати для вчителів та спрямує ще додатково 326 млн грн на дофінансування медичної субвенції, зокрема на зарплати лікарям», – поінформував Гончарук.

26 листопада президент України Володимир Зеленський повідомив, що в деяких регіонах лікарі і вчителі не отримали зарплату з вересня. Він закликав уряд вирішити це питання.

Водомети, десятки затриманих, тисячі учасників протесту. Що відбувається в Грузії?

Зранку 26 листопада грузинська влада знову застосувала силу проти протестувальників, щоб розблокувати парламент. Опозиція вимагає дострокових парламентських виборів за пропорційною системою.

Що відбувається? Чого хочуть протестувальники? Ми зібрали всі деталі в одному матеріалі.

Погода: в Україні ненадовго потеплішає

Властива зимі мінусова температура на кілька днів поступиться останньому осінньому теплу, прогнозують українські та західні синоптики.

«Денна температура середи становитиме +2 +6 градусів, на Заході та Півдні +5 +11 градусів. Чорноморський циклон (карта) принесе на південну частину, у східні області, на Дніпропетровщину, місцями на Полтавщину, Кропивницький та райони, дощі та поривчастий вітер. На решті території – без істотних опадів», – інформує у фейсбуці Наталка Діденко.

За прогнозами, потепління буде короткочасним, і 1–2 грудня зима знову візьме гору.

Сьогодні має бути вдалий день!

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