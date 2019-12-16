Гривня уповільнила зміцнення щодо долара США

На українському міжбанківському валютному ринку триває повільне зміцнення гривні. За даними сайту Finance.ua, станом на 12:10 торги відбувалися на рівні 23 гривні 47–49 копійок за одиницю американської валюти.

Національний банк України встановив опівдні довідкове значення курсу 23 гривні 48 копійок за долар, це на 2 копійки менше за офіційний курс на 16 грудня.

«Торги по долару активні з самого ранку. Відбуваються операції по лотах до 1 мільйона доларів з невеликою перевагою пропозиції над попитом, що поки не сильно позначилося на котируваннях», – вказують експерти сайту «Мінфін».

Національний банк України з 13 грудня встановив облікову ставку на рівні 13,5%, знизивши її одразу на 2%. Також регулятор збільшив обсяг щоденного викупу валюти на міжбанку до 50 мільйонів доларів з попереднього рівня 30 мільйонів доларів.

Котирування минулого тижня пройшли один із орієнтирів січня 2016 року. Тоді 14 січня офіційний курс складав 23 гривні 64 копійки за долар. Наступний орієнтир – 23 копійки 26 копійок за долар, це курс на 13 січня 2016 року.