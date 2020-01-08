Гривня послабилася на 12 копійок щодо долара – НБУ

Національний банк України встановив опівдні 8 січня довідкове значення курсу 23 гривні 80 копійок за долар США, це на 12 копійок більше за офіційний курс на сьогодні.

На українському міжбанківському валютному ринку станом на 12:30 котирування складали 23 гривні 80–82 копійки за долар, повідомляє Finance.ua.

За даними сайту «Мінфін», після ранкового посилення гривні «на ринок вийшло декілька великих покупців валюти, які швидко знову підтягнули котирування вгору».

Національний банк України з 13 грудня 2019 року встановив облікову ставку на рівні 13,5%, знизивши її одразу на 2%. Також регулятор збільшив обсяг щоденного викупу валюти на міжбанку до 50 мільйонів доларів з попереднього рівня 30 мільйонів доларів.