Курс гривні повернувся на півтора місяці назад – дані НБУ

Національний банк України встановив опівдні 9 січня довідкове значення курсу 24 гривні 11 копійок за долар, це на 28 копійок більше за офіційний курс на сьогодні. Долар уперше з кінця листопада є дорожчим за 24 гривні, офіційні котирування на 25 листопада 2019 року становили 24 гривні 16 копійок, на 26 листопада – 24 гривні 5 копійок за долар.

За даними Finance.ua, станом на 12:55 котирування сягнули 24 гривень 12,5–15,5 копійки за долар.

«Торги по долару почалися зі зростання попиту на валюту на тлі стриманої пропозиції. Спекулянти і великі продавці намагаються зіграти на подальше підвищення котирувань», – інформує сайт «Мінфін».

Національний банк України з 13 грудня 2019 року встановив облікову ставку на рівні 13,5%, знизивши її одразу на 2%. Також регулятор збільшив обсяг щоденного викупу валюти на міжбанку до 50 мільйонів доларів з попереднього рівня 30 мільйонів доларів.