Долар залишається поблизу рівня 24 гривні на міжбанку

На українському міжбанківському валютному ринку котирування в головній парі балансують на межі близько 24 гривень за долар. Зранку торги відбувалися нижче цього рівня, в другій половині дня, після того, як Національний банк України викупив значну частину пропозиції американської валюти, котирування зросли понад 24 гривні за долар.

Станом на 13:40, за даними Finance.ua, котирування склали 24 гривні 2,5–4 копійки за долар.

«Торги по долару перед обідом змінили тренд через скуповування валюти Нацбанком. Схоже регулятор все-таки «перестарався». Зараз попит почав перевищувати пропозицію», – відзначають фахівці сайту «Мінфін».

Крім Нацбанку, на курсоутворення 15 січня впливали нерезиденти, які розраховувалися за придбані напередодні ОВДП і для цього продавали долари.

Регулятор опівдні відбив ранкові тенденції на ринку, встановивши довідкове значення курсу 23 гривні 97 копійок за долар. Це на шість копійок менше за офіційний курс на 15 січня.

Національний банк України з 13 грудня 2019 року встановив облікову ставку на рівні 13,5%, знизивши її одразу на 2%. Також регулятор збільшив обсяг щоденного викупу валюти на міжбанку до 50 мільйонів доларів з попереднього рівня 30 мільйонів доларів.