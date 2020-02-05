Гривня залишається стабільною на торгах міжбанку

На українському міжбанківському валютному ринку котирування перебувають поблизу рівня закриття минулої сесії. Станом на 13:00, за даними Finance.ua, учасники торгів давали за один долар 24 гривні 77–81,5 копійки.

«На торгах по долару хитка рівновага. Після виходу великих гравців зі своїми операціями і купівлі основних обсягів зараз активність дещо знизилася», – відзначають фахівці сайту «Мінфін».

Національний банк України оприлюднив опівдні довідкове значення 24 гривні 84 копійки за долар, це на одну копійку менше за офіційний курс на 5 лютого.

Національний банк України знизив облікову ставку на 2,5% – до 11% з 31 січня 2020 року. «Національний банк продовжує пом’якшення монетарної політики, щоб забезпечити інфляцію на рівні цілі 5% та підтримати стійке економічне зростання», – заявили в НБУ.

Наступне засідання правління Національного банку України з питань монетарної політики відбудеться 12 березня

Облікова ставка є одним із інструментів, за допомогою якого Нацбанк встановлює для комерційних банків орієнтир щодо вартості кредитів і депозитів. Опосередковано цей параметр впливає і на функціонування валютного ринку, регулюючи приплив валюти від нерезидентів.