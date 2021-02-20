Грузія: росіянина засудили до 4 років ув’язнення за участь у змові з метою вбивства журналіста

Суд у Грузії засудив до чотирьох років ув’язнення громадянина Росії за участь у ймовірній змові з метою вбивства грузинського журналіста.

Уродженця північнокавказького регіону Росії Магомеда Гуцієва визнали винним у незаконному перетині кордону, підробці документів та незаконному стеженні за журналістом Георгієм Габунія.

Гуцієва заарештували у червні з документами на такого собі Васамбека Бокова.

Служба державної безпеки Грузії повідомила тоді, що вони заарештували громадянина Росії на ім’я В.Б., якого вони підозрювали у плануванні вбивства журналіста.

У липні 2019 року Габунія грубо образив президента Росії Володимира Путіна в прямому ефірі на тлі загострення відносин між Грузією і Росією. Репортер назвав Путіна «смердючим окупантом», «прокляв» його, а також поклявся «випорожнитися на могли» Путіна. Заяву журналіста тоді засудила як влада Росії, так і влада Грузії.

Глава Чечні Рамзан Кадиров, якого підтримує Кремль, тоді пообіцяв «покарати» журналіста.

В останні роки кілька критиків Кадирова було вбито за межами Росії, і багато хто вважає, що за очевидними вбивствами стояли або сам Кадиров, або Федеральна служба безпеки (ФСБ) Росії. Правозахисні організації кажуть, що Кадиров, який керує Чечнею з 2007 року, застосовує репресивні заходи і створює атмосферу безкарності сил безпеки в цьому нестабільному регіоні. Вони стверджують, що Кадиров несе повну відповідальність за насильство і залякування політичних опонентів, включаючи викрадення, насильницькі зникнення, тортури і позасудові страти.