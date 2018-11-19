У Гватемалі оголосили евакуацію через виверження вулкана

У Гватемалі влада оголосила евакуацію населення через чергове виверження вулкана Фуего.

Евакуюватися закликають 10 громад, де проживають щонайменше 2000 жителів. Усі громади мають прийняти це рішення самостійно, наразі залишити потенційно небезпечну місцевість мають намір три громади.

Вулкан Фуего висотою 3763 метра розташований в західній частині Гватемали. Остання його активність зафіксована у червні.

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У червні в результаті виверження Фуего загинули 194 людини. У жовтні вулкан викидав стовпи попелу та лави.