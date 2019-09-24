Президент Туркменистану помилував понад 850 в’язнів перед Днем незалежності

Президент Туркменистану Гурбангули Бердимухамедов помилував 868 в’язнів перед Днем незалежності.

Президент видає подібні накази кілька разів на рік. Зазвичай, це відбувається у вечір державних свят на кшталт Дня незалежності, який країна святкуватиме 27 вересня.

У травні Бердимухамедов оголосив про помилування 764 в’язнів у зв’язку з мусульманським священним місяцем Рамаданом.

Його попередник Сапармурат Ніязов видавав аналогічні накази раз на рік під час Рамадану.

Подібні помилування зазвичай не поширюються на політичних в’язнів.

62-річний Бердимухамедов очолює Туркменистан із 2007 року.

Правозахисна організація Freedom House визначає Туркменистан як «невільну» країну.