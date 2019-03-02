У Азербайджані звільнили блогера, засудженого на 2 роки за «наклеп» на поліцейського

У Азербайджані сьогодні вийшов на свободу блогер Мехман Гусейнов, що був засуджений до двох років ув’язнення за нібито наклеп на поліцейського в 2017 році, хоча критики такого рішення і міжнародна спільнота заявляли про політичну мотивованість його справи.

У день виходу з в’язниці Мехман Гусейнов прийшов на могилу журналіста Ельмара Гусейнова – засновника і головного редактора журналу «Монітор», якого застрелили у 2005 році, а винуватців досі так і не знайшли.

Представник ОБСЄ в справах свободи засобів масової інформації Арлем Дезір привітав повідомлення про звільнення Мехмана Гусейнова.

Мехман Гусейнов був засуджений у справі про «наклеп» за те, що в січні 2017 року заявив, що зазнав жорстокого поводження з боку поліції. За кілька тижнів до засудження Мехман Гусейнов розмістив в інтернеті фотографії розкішних будинків, які, як він стверджував, належали урядовцям і депутатам. Він також критикував призначення президентом Ільгамом Алієвим його дружини Мехрібан Алієвої на посаду першого віце-президента.

Тисячі людей вийшли на демонстрацію в Баку, закликаючи до звільнення Гусейнова, втім влада цього не зробила. Пізніше, перебуваючи в ув’язненні, Гусейнова хотіли засудити за «спротив представникові влади із застосуванням насильства, небезпечного для його здоров’я і життя». Проте влада Азербайджану закрила нову справу після протестів і обурення з боку активістів в Азербайджані і за кордоном.

Правозахисні організації та уряди західних країн протягом багатьох років закликають владу Азербайджану звільнити політв’язнів і звинувачують уряд в сфабрикованих кримінальних справах для придушення інакомислення і свободи ЗМІ. Президент Ільгам Алієв цю критику ігнорує.