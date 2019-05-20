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20 травня 2019, Київ 07:57
Новини | Міжнародні

Генсек ООН у своєму листі побажав Зеленському успіхів та заявив про підтримку України

Гутерріш (на фото) – Зеленському: Я впевнений, що під вашим лідерством Україна продовжить прекрасні відносини із Організацією Об’єднаних Націй

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Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш у своєму листі побажав новообраному президенту України Володимиру Зеленському успіхів та заявив про підтримку України.

«Я впевнений, що під вашим лідерством Україна продовжить прекрасні відносини із Організацією Об’єднаних Націй. Координатор ООН у Києві, як і команда організації в країні, готові надавати всебічну підтримку у втіленні Україною Цілей сталого розвитку ООН до 2030-го року та в імплементації порядку денного реформ у країні», – йдеться в листі Гутерріша, датованому 13 травня.

Він висловив підтримку роботі «нормандської четвірки», Тристоронньої контактної групи у Мінську та ОБСЄ у вирішенні конфлікту на сході України.

Гуттеріш наголосив, що ООН віддана суверенітету, незалежності та територіальній цілісності України у межах міжнародно визнаних кордонів.

Інавгурація новообраного президента України Володимира Зеленського відбудеться 20 травня

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