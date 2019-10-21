Гвоздика виписали з лікарні після поразки Бетербієву – тренер

Українського боксера Олександра Гвоздика виписали з лікарні в американській Філадельфії після поразки росіянину Артуру Бетербієву, повідомив тренер українця Тедді Атлас у коментарі ESPN 20 жовтня.

«Усе чисто. Ніякого крововиливу [в мозок] чи ще чогось. Дякувати Богу, лише невеликий струс від ударів по потилиці, вони кажуть. Ми мали переконатися», – сказав Атлас.

Гвоздик програв Беретбієву в ніч на 19 жовтня. Українець перемагав за очками, але в десятому раунді росіянин тричі відправив його в нокдаун. Після цього рефері зупинив поєдинок за пояси чемпіона світу за версіями Світової боксерської ради (WBC) й Міжнародної боксерської федерації (IBF) у напів важкій вазі (до 79,3 кілограма).

Для українця Гвоздика це була перша поразка у 18 боях. Росіянин Бетербієв здобув 15-та перемогу нокаутом у 15 поєдинках.