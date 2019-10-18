Гвоздик – Бетербієв: букмекери вважають шанси боксерів практично рівними

Шанси українського боксера Олександра Гвоздика в бою з росіянином Артуром Бетербієвим практично рівні, свідчать дані букмекерських котирувань. Втім, на їхню думку, українець матиме незначну перевагу.

Відповідно до очікувань букмекерів, найбільш імовірно бій за пояси чемпіона світу за версіями Світової боксерської ради (WBC) й Міжнародної боксерської федерації (IBF) у напів важкій вазі (до 79,3 кілограма) пройде всі 12 раундів.

Не виключена й дострокова перемога одного із боксерів у шостому, сьомому, восьмому або дев’ятому раунді. При цьому Бетербієв має більше шансів перемогти свого опонента нокаутом, ніж за очками.

Бій відбудеться в американському місті Філадельфія у ніч на 19 жовтня.

Де і коли дивитися бій Гвоздик – Бетербієв

32-річний Гвоздик здобув перемогу у всіх своїх 17 поєдинках на професіональному ринзі, 14 боїв він завершив нокаутом. У грудні 2018 року він завоював пояс чемпіона світу за версією WBC в бою з канадцем Адонісом Стівенсоном.

34-річний Бетербієв має 14 перемог нокаутом у своїх 14 поєдинках. У листопаді 2017 року він здолав німця Енріко Келлінга й став чемпіоном світу за версією IBF.