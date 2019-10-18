Гвоздик – Бетербієв. Де і коли дивитися бій за два пояси чемпіона світу

У ніч на 19 жовтня український боксер Олександр Гвоздик зустрінеться з росіянином Артуром Бетербієвим у бою за пояси чемпіона світу Світової боксерської ради (WBC) й Міжнародної боксерської федерації (IBF) у напів важкій вазі (до 79,3 кілограма).

Бій відбудеться в Liacouras Center в американському місті Філадельфія. Очікується, що поєдинок розпочнеться близько 5:00 19 жовтня. В Україні подію транслюватиме телеканал «Інтер».

32-річний Гвоздик здобув перемогу у всіх своїх 17 поєдинках на професіональному ринзі, 14 боїв він завершив нокаутом. У грудні 2018 року він завоював пояс чемпіона світу за версією WBC в бою з канадцем Адонісом Стівенсоном.

34-річний Бетербієв має 14 перемог нокаутом у своїх 14 поєдинках. У листопаді 2017 року він здолав німця Еріко Келлінга й став чемпіоном світу за версією IBF.