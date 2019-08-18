Бокс: промоутери офіційно підтвердили бій Гвоздика з росіянином за два чемпіонські пояси

Промоутерська компанія Top Rank офіційно підтвердила бій українського боксера, чемпіона світу за версією WBC у напів важкій вазі Олександра Гвоздика з росіянином Артуром Бетербієвим, який володіє поясом IBF.

Поєдинок відбудеться 18 жовтня в американському місті Філадельфія на арені Liacouras Center.

Гвоздик має 17 перемог у 17 поєдинках на професіональному ринзі. 14 з них він здобув нокаутом. Пояс чемпіона світу у ваговій категорії до 79,3 кілограма він завоював у бою з канадцем Адонісом Стівенсоном у грудні 2018 року.

Його опонент Артут Бетербієв переміг нокаутом у всіх свої 14 поєдинках на профіринзі.