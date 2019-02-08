Бокс: суперником Гвоздика у захисті титулу WBC буде француз Дуду Енгумбу

Український боксер, чемпіон WBC у напівважкій вазі Олександр Гвоздик проведе перший добровільний захист титулу в бою із французом Дуду Енгумбу, йдеться на сторінці Гвоздика в Instagram.

Поєдинок відбудеться 30 березня у США.

На професійному рингу французький боксер провів 46 боїв – 38 перемог і 8 поразок. На рахунку українця 16 поєдинків на професійному рингу, в яких він здобув 16 перемог.

Олександр Гвоздик захищатиме вперше свій пояс, здобутий торік у бою з канадійцем Адонісом Стівенсоном. WBC дозволила українцю спочатку провести добровільний захист. Обов’язковим претендентом на пояс Гвоздика є американець Маркус Браун.