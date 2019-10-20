Кількість загиблих внаслідок тайфуну у Японії зросла до 80

У Японії кількість загиблих внаслідок тайфуну «Хагібіс» зросла до 80 людей. Про це повідомляє агентство Kyodo.

Зазначається, що пошукові роботи ще не завершені.

Десятеро людей вважаються зниклими безвісти.

У Агентстві з ліквідації пожеж та стихійних лих Японії, кількість пошкоджених будинків становить майже 57 тисяч, що суттєво перевищує кількість пошкоджених будинків внаслідок злив минулого року. Тоді загинули понад 200 людей.

Тайфун «Хагібіс» вдарив по основній території Японії 12 жовтня. За даними метеорологів, тайфун приніс до 40 відсотків річних опадів – найсильніші зливи за останні десятки років. Пориви вітру в епіцентрі тайфуну перевищували 200 кілометрів за годину.