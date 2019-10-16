Тайфун «Хагібіс» у Японії: влада оновила дані про кількість жертв

Щонайменше 63 людини загинули через тайфун «Хагібіс» у Японії, ще 11 – вважаються загиблими, повідомила місцева влада.

Генеральний секретар уряду Японії Йошіхіде Суга розповів журналістам, що ще вісьмох людей розшукують. Щонайменше 200 людей отримали травми унаслідок негоди, 30 із них – серйозні.

Раніше була інформація про 72 загиблих, 200 поранених та 10 зниклих безвісти.

Суга повідомив, що уряд витратить близько 6,5 мільйонів доларів зі спеціальних резервів бюджету на їжу та інші потреби постраждалих. Наразі влада не може точно оцінити збитки.

Тайфун «Хагібіс» вдарив по основній території Японії 12 жовтня. За даними метеорологів, тайфун приніс до 40 відсотків річних опадів – найсильніші зливи за останні десятки років. Пориви вітру в епіцентрі тайфуну перевищували 200 кілометрів за годину.