Радіо Свобода Daily: Грузинський ієрарх підтримав рішення Грецької церкви про визнання ПЦУ

Грузинський ієрарх підтримав рішення Грецької церкви щодо України

Один із ієрархів Грузинської православної церкви привітав рішення позачергового собору ієрархів Грецької церкви, який 12 жовтня визнав автокефальну Православну церкву України.

Єпископ Маргветський і Убіський Мелхіседек (Хачідзе) висловив надію, що таке ж рішення буде ухвалене і Грузинською церквою.

«Священний синод Церкви Греції визнав автокефалію Української церкви. Аксіос (Достойно!). Сподіваємось, що Священний синод Грузинської церкви також визнає автокефалію Української церкви», – написав один із грузинських церковних керівників у фейсбуці.

Очільник МЗС Вадим Пристайко про Зеленського, Єрмака, серіал «Слуга народу» і міжнародні відносини

Він каже, що, якщо не робити зараз різких рухів, то «квазіутворення «ЛНР»-«ДНР» буде все далі заглиблюватися в радянське минуле і відриватися від шляху розвитку, який обрала решта України. Він не довіряє Росії, але, водночас, вважає, що російське суспільство не є монолітним в сенсі повної довіри до «великого лідера», і рано чи пізно наративи у ставленні до України там мають змінитись.

Він всіма силами намагається «не дозволити бути втягнутими до розборок між республіканцями і демократами» в США і називає хибним «враження, що ми є жертвою тиску Франції і Німеччини». Він – міністр закордонних справ України Вадим Пристайко в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода.

«Влаштували виставу, як із Сенцовим та Балухом». Як у Криму судили Олега Приходька

У російському Київському райсуді окупованого Сімферополя визначили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці для українського активіста Олега Приходька, якого російські силовики звинуватили в тероризмі.

Про те, як відбувалося судове засідання, чому Приходько вважає його політичним замовленням, читайте в матеріалі Крим.Реалії.

Тайфун в Японії: 23 людини загинули, 16 вважають зниклими

В Японії через тайфун «Хагібіс», що спричинив масштабні повені і зсуви ґрунту по всій країні, кількість загиблих зросла до 23, ще 16 вважають зниклими. Понад півтори сотні людей поранені, повідомляє агенція Reuters.

Влада Японії направила тисячі військових і рятувальників для порятунку людей, які опинилися у пастці в затоплених будинках.

Тайфун, зокрема, призвів до найсильніших дощів у Токіо за останні 60 років. Були скасовані сотні авіарейсів, два головні аеропорти Японії повністю зупиняли роботу, був зупинений рух поїздів.

За оцінками влади, в деяких районах рівень води піднявся до п’яти метрів. Тайфун спричинив загалом 48 зсувів у 12 префектурах, дев’ять річок вийшли з берегів, повідомляє уряд Японії.

Представник Кенії став першою людиною, яка пробігла марафон менш ніж за 2 години

Кенієць Еліуд Кіпчоге став першою людиною, яка пробігла марафон за 1 годину 59 хвилин 40 секунд.

Кіпчоге встановив рекорд під час забігу вранці 12 жовтня у Відні. Втім його не будуть зараховувати офіційно, оскільки він не проходив в умовах змагань Міжнародної федерації легкоатлетичних федерацій (IAAF). Забіг був організований саме для кенійця, дистанцію він проходив з допомогою спеціальних людей – «пейсмейкерів», які змінювали один одного.

Забіг відбувся у рамках Ineos 1:59 Challenge, профінансованого британцем Джімом Реткліфом, власником нафтохімічної компанії Ineos. Спеціально для події компанія поклала новий асфальт на алеї у віденському Пратері.

Синоптики прогнозують «бабине літо» цього тижня

Цього тижня суха і сонячна погода очікується по всій України, повідомив Український гідрометцентр. За цими даними, у понеділок, 14 жовтня, майже у всіх регіонах вдень повітря прогріється до 20-22 градусів тепла, а вночі температура не опускатиметься нижче 7-9 градусів.

Водночас, синоптики попереджають про туман і високу ймовірність пожеж.

«Температура повітря протягом дня становитиме +18+23 градуси. Кому вдень буде затепло, можна пройтися вулицею вночі: +7+13 градусів. У Києві Покрова обіцяє бути ясною і теплою, протягом дня передбачаються сонячні близько +20 градусів. Увесь тиждень, за попередніми прогнозами, планує бути якнайприхильнішим до бабів – суха малохмарна тепла жовтнева погода. Бабине літо», – написала синоптик Наталія Діденко у фейсбуці.

День Покрови і воїни України. Богослов Георгій Коваленко про суть і символи свята

У наш час день Покрови 14 жовтня – це державне свято, свято українського війська – День захисника України. Цьому передувала певна історія, адже Божу Матір вважали своєю небесною заступницею, а день Покрови своїм святом українські козаки; під покровительство Богородиці віддавали себе воїни УПА. Сучасне військо України, яке наслідує традиції оборонців України попередніх епох, вважає за доречне цей день мати за своє свято.

Але не можна забувати, що це свято насамперед має релігійний вимір, наголосив у розмові з Радіо Свобода протоієрей Георгій Коваленко, ректор Відкритого православного університету Святої Софії-Премудрості, священник Православної церкви України (ПЦУ). Детальніше про зміст свята читайте тут.

Вітаємо всіх, хто обороняє Україну!

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