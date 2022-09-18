Гайдай повідомив про вибух у Сватовому в будівлі, де мешкали російські військові

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що в окупованому Сватовому в будівлі, де мешкали російські військові, стався вибух.

«Бавовна» у Сватовому. Старий автовокзал, всередині якого був готель та проживали рашисти», – написав Гайдай 18 вересня у фейсбуці.

Він додав, що серед загарбників є загиблі і поранені. Коли саме стався вибух, Гайдай не уточнив. Інших подробиць голова ОВА також не навів.

Луганська область майже повністю перебуває під окупацією військ РФ.