Вісім танків, гелікоптер, 7 БПЛА – Генштаб про втрати Росії за добу

Росія за останню добу повномасштабного вторгнення в Україну втратила близько 230 своїх військових, а також вісім танків, один гелікоптер і сім безпілотників, повідомив 18 вересня Генеральний штаб Збройних сил України.

Загалом за весь час повномасштабної війни війська РФ, за даними української сторони, втратили:

особового складу ‒ близько 54 480 (230 – за останню добу)

танків ‒ 2210 (+8)

бойових броньованих машин ‒ 4718 (+17)

артилерійських систем – 1309 (+3)

РСЗВ – 312

засоби ППО ‒ 168

літаків – 251

гелікоптерів – 217 (+1)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 918 (+7)

крилаті ракети ‒ 238 (+2)

кораблі ‒ 15

автомобільної техніки та автоцистерн – 3578 (+7)

спеціальна техніка ‒ 122 (+1).

За даними Пентагону на 9 серпня, від початку повномасштабної війни в Україні загинули чи зазнали поранення 70-80 тисяч російських військовослужбовців.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес 5 вересня заявив, що втрати російської армії під час повномасштабного вторгнення в Україну сягнули 25 тисяч осіб убитими.

Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1351 російський військовослужбовець загинув, ще 3825 – зазнали поранень​.



Перевірити дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.