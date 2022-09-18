Вісім танків, гелікоптер, 7 БПЛА – Генштаб про втрати Росії за добу

Росія за останню добу повномасштабного вторгнення в Україну втратила близько 230 своїх військових, а також вісім танків, один гелікоптер і сім безпілотників, повідомив 18 вересня Генеральний штаб Збройних сил України.
Загалом за весь час повномасштабної війни війська РФ, за даними української сторони, втратили:
- особового складу ‒ близько 54 480 (230 – за останню добу)
- танків ‒ 2210 (+8)
- бойових броньованих машин ‒ 4718 (+17)
- артилерійських систем – 1309 (+3)
- РСЗВ – 312
- засоби ППО ‒ 168
- літаків – 251
- гелікоптерів – 217 (+1)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 918 (+7)
- крилаті ракети ‒ 238 (+2)
- кораблі ‒ 15
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3578 (+7)
- спеціальна техніка ‒ 122 (+1).
За даними Пентагону на 9 серпня, від початку повномасштабної війни в Україні загинули чи зазнали поранення 70-80 тисяч російських військовослужбовців.
Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес 5 вересня заявив, що втрати російської армії під час повномасштабного вторгнення в Україну сягнули 25 тисяч осіб убитими.
Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1351 російський військовослужбовець загинув, ще 3825 – зазнали поранень.
Перевірити дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.
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