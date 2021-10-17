На Гаїті викрали до 17 американських місіонерів та членів їхніх сімей

На Гаїті озброєні люди викрали до 17 християнських американських місіонерів та членів їхніх сімей, повідомляють міжнародні медіа.

За повідомленнями New York Times і CNN, викрадення сталося 16 жовтня в столиці країни Порт-о-Пренсе після того, як місіонери відвідали притулок для сиріт.

Видання The Washington Post повідомило з посиланням на організацію Christian Aid Ministries, яка базується в Огайо, пов’язані з нею «чоловіки, жінки та діти» утримуються озброєною бандою.

«Польовий директор місії і американське посольство намагаються зрозуміти, що можна зробити. Моліться, щоб члени банди прийшли до покаяння і віри в Ісуса Христа», – йдеться в аудіозаписі.

Серед викрадених – 14 дорослих і троє неповнолітніх, повідомив канал CNN з посиланням на неназване джерело в силах безпеки Гаїті.

За даними телекомпанії, вони їхали до міста Тітаньєн після відвідин притулку в Круа-де-Буке. New York Times, посилаючись на місцевих чиновників, повідомила, що місіонери були викрадені з автобуса, який прямував до аеропорту, щоб висадити кількох членів групи.

Державний департамент знає про ці повідомлення, заявив представник відомства агентству Reuters, не вдаючись у подробиці.

«Благополуччя і безпека громадян США за кордоном – один з найвищих пріоритетів Держдепартаменту», – йдеться в електронному листі від нього, який цитують журналісти.

Посольство США в Гаїті не відповіло на прохання про коментар поза звичайних рамок робочого часу. Представник гаїтянської поліції повідомила, що наразі шукає інформацію з цього питання.

Сплеск насильства на Гаїті стався після вбивства президента Жовенеля Моїза в липні, а також землетрусу в серпні, в результаті якого загинули більше 2 тисяч осіб.