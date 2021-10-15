У Львові затримали викрадачів 19-річної дівчини, які вимагали 2 мільйони євро викупу

У Львові поліцейські затримали трьох зловмисників за підозрою у викраденні 19-річної дівчини і вимагання за її звільнення двох мільйонів євро, передає кореспондент Радіо Свобода. Молода людина, як інформує Нацполіція у Львівській області, неушкоджена, але їй надається психологічна допомога.

Згідно з повідомлення правоохоронців, 14 жовтня, близько 20:30 надійшло повідомлення від мешканця Червонограда про викрадення його 19-річної доньки, яку утримують у невідомому місці і вимагають викуп розміром 2 мільйона євро.

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Дівчину викрали троє мешканців Червонограду у Львові і утримували її тут у її квартирі. За неофіційною інформацією, вона – донька червоноградського підприємця.

«Оперативники карного розшуку спільно зі слідчими відділу розслідування особливо тяжких злочинів (детективами) встановили місце, де зловмисники утримували свою жертву, а це у квартирі одного з будинків на вулиці Городоцькій у Львові. Після цього поліцейські звільнили дівчину та затримали викрадачів», – каже начальник Головного управління Національної поліції у Львівській області Олександр Шляховський.

Затримані троє зловмисників, мешканців Червонограда. За фактом слідчі поліції Львівщини, за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури, відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та частиною 2 статті 189 (вимагання) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкціями статей – позбавлення волі на строк до десяти років.

Досудове розслідування триває. Підозрюваним суд обере міру запобіжного заходу.