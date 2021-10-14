У Львові відкрили виставку мистецьких творів з нагоди 145-річчя коледжа імені Івана Труша

У Львові відкрили виставку «145 років актуально. Традиція і сучасність», присвячену 145-річчю від часу заснування коледжу імені Івана Труша, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Презентовані роботи студентів і викладачів мистецького закладу у галереї «Лабіринт». Це – скульптури, вітражі, живопис, ткацькі вироби, зі скла, металу, дерева. Ці мистецькі роботи, які представлені у численних залах галереї, створені викладачами і студентами коледжу протягом останніх двох-трьох років.

«Покрови – це день нашого коледжу. Допоки це не було державне свято, ми робили день відкритих дверей саме 14 жовтня. Щороку стараємось організувати мистецький захід. Тут роботи викладачів і студентів. Така трансформація зараз дуже можна. Наші викладачі – це колись наші студенти і цей зв’язок, переплітання ми хотіли показати», – каже керівниця Львівського коледжу декоративного та ужиткового мистецтва імені Івана Труша Ольга Коцовська.

Оглянути виставку можна протягом місяця.

Австрійський уряд у 1876 році надав статус навчального закладу – «Промислова школа рисунку та моделювання» – художньо-промисловому музею, який у той час діяв у Львові. У 1882 році Школа отримала назву «Школа артистичного промислу». А у 1892 році її перейменували у «Державну промислову школу» і ухвалили рішення збудувати окреме приміщення для закладу. Вже у 1910 році новий будинок Школи відчинив двері для студентів.

У 1937 році роботи учнів львівської школи отримали «Гран-прі» у Парижі. У 1938 році мистецький заклад став «Державним інститутом пластичних мистецтв у Львові».

Але радянська влада у 1940 році цей статус змінила на училище. У час німецького панування у Львові українським діячам вдалося поновити Державну мистецько-промислову школу, але ненадовго.

З приходом удруге на терени Західної України у 1944 році радянська влада поновила роботу Львівського училища. У 1945 році відкрили окремий навчальний заклад – Інститут прикладного та декоративного мистецтва. В училищі викладали відомі митці Роман Сельський, Віра Свенціцька, Охорім Кравченко.

На початку 1950-х років комуністи хотіли закрити училище, але на його захист стали українські художники, зокрема Олена Кульчицька, Антін Манастриський, Леопольд Левицький. У 1956 році училищу присвоїли ім’я відомого художника Івана Труша. З 1993 року училище отримало статус коледжу.