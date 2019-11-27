Гандбол: «Мотор» здобуває першу перемогу у Лізі чемпіонів

У Запоріжжі завершився матч десятого туру групового турніру Ліги чемпіонів Європейської гандбольної федерації, де чемпіон України «Мотор» зустрівся з португальським «Пору».

Гра завершилася з рахунком 33:29. Це перша перемога запорізького клубу у груповому турнірі Ліги чемпіонів.

Загалом за десять турів «Мотор» набрав лише чотири очки й наразі посідає останню сходинку у турнірній таблиці. Очолює групу німецький «Кіль», який має у своєму активі 14 очок

Наступний матч чемпіон України зіграє 9 лютого. Його суперником стане «Мєшков Брест», який у турнірній таблиці посідає передостаннє місце.