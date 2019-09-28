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28 Вересень 2019, Київ 23:40
Новини | Спорт

Гандбол: жіноча збірна України знову програла

Жіноча збірна України з гандболу

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У київському Палаці спорту відбувся другий тур відбору до чемпіонату Європи-2020 року з гандболу, де жіноча збірна України приймала польську команду.

У першому таймі команди не виявили сильнішого і на перерву пішли з рахунком 14:14. У другому таймі українки поступилися в один м’яч. Тож результат 26:27 на користь збірної Польщі, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

25 вересня на виїзді «синьо-жовті» зазнали поразки у матчі проти фаворита групи – команди Румунії (27:24).

/**/ /**/ /**/ Команда «Київ-Баскет»
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Наступний матч жіноча збірна України з гандболу проведе вже 25 березня 2020 року, де зіграє на виїзді проти збірної Фарерських островів.

Дві найкращі команди з групи здобудуть путівки на чемпіонат Європи. У фінальній частині ЧЄ-2020 зіграють 16 команд. Путівки отримають по дві найкращі команди кожної групи. Ще двома учасницями Євро стануть господарі чемпіонату — збірні Норвегії та Данії.

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