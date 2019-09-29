Гандбол: «Мотор» утретє програв у Лізі чемпіонів

Запорізький «Мотор» зіграв третій матч у груповому турнірі Ліги чемпіонів Європейської гандбольної федерації. Вдома чемпіон України приймав найкращу команду Європи – «Вардар» із Північної Македонії, яка вигравала двічі у Лізі чемпіонів за останні три сезони (2017, 2019 роки).

Зустріч завершилася з рахунком 30:31 на користь «Вардару». Це вже третя поразка запорізької команди за цей сезон Ліги чемпіонів. Раніше «Мотор» поступився польському клубові «Віве Кельце» (26:33) та угорському «Веспрему» (28:40).

Наступний матч запорізький клуб зіграє 12 жовтня у Білорусі проти команди «Мєшков Брест».