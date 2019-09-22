Гандбол: запорізький «Мотор» програв другий матч поспіль

Чемпіон України з гандболу запорізький «Мотор» поступився у другому турі Ліги чемпіонів. На виїзді українці не змогли протистояти польському клубу «Віве Кельце». Матч завершився з рахунком 26:33.

В інших зустрічах групи B: клуб «Вардар» з Північної Македонії вдома переграв португальський «Порту» (32:27), угорський «Веспрем» поступився німецькому клубу «Кіль» (31:37), а французький «Монпельє» здобув перемогу над білорусами – «Мєшков Брест» (27:25).

За результатами двох турів запорізький «Мотор» посідає останню сходинку в турнірній таблиці групи B, не здобувши жодного очка. Нагадаємо, минулого тижня українська команда поступилася угорському «Веспрему» – 28:40.

Наступний матч «Мотор» проведе вдома 29 вересня проти лідера групи – «Вардар» з Північної Македонії.



