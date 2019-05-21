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21 Травень 2019, Київ 14:33
Новини | Політика

Справу підозрюваних у вбивстві Гандзюк передають до суду на Дніпропетровщині

Чиновниця Херсонської міської ради, активістка Катерина Гандзюк померла 4 листопада 2018 року

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Справу підозрюваних у вбивстві херсонської активістки Катерини Гандзюк передають до суду на Дніпропетровщині – до Покровського районного суду області. Інформацію про це Радіо Свобода підтвердив адвокат голови Херсонської облради Владислава Мангера Дмитро Ільченко.

За його словами, інформація про це була оприлюднена на засіданні в Херсонському міському суді. Сторона обвинувачення повідомила, що звернулася до Верховного суду з клопотанням щодо передання справи за підсудністю і той його задовольнив.

«Підставою для цього стало те, що троє з п’яти обвинувачених нібито проживають на території Покровського району Дніпропетровської області. Як особа, яка брала участь у всіх попередніх засіданнях, хочу зазначити, що раніше дані особи зазначали зовсім інші адреси проживання. Лише один з них зазначав, що зареєстрований у Дніпропетровській області. Що змінилось за цей час, нам невідомо. Чому відбулося перенесення в такий далекий район, куди далеко їхати й адвокатам, і журналістам, я не знаю», – сказав адвокат.

Він також зазначив, що справу було передано до суду разом з угодою про визнання винуватості усіх п’ятьох обвинувачених. Зазвичай, у таких випадках, каже Дмитро Ільченко, проводиться лише одне судове засідання із затвердженням рішення.

За його даними, ухвала Верховного суду ще не передана до виконання до херсонського суду.

/**/ /**/ /**/ Чиновниця Херсонської міської ради, активістка Катерина Гандзюк померла 4 листопада 2018 року
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Чиновниця Херсонської міської ради, активістка Катерина Гандзюк померла 4 листопада 2018 року. Це сталося через три місяці після того, як її облили концентрованою сірчаною кислотою у Херсоні.

Після смерті активістки справу перекваліфікували на «умисне вбивство», однак згодом ГПУ змінила кваліфікацію підозрюваного у замовленні злочину Владислава Мангера на «умисне тілесне ушкодження, вчинене способом, що має характер особливого мучення, або вчинене групою осіб, а також з метою залякування потерпілого або інших осіб, або вчинене на замовлення, або спричинило смерть потерпілого».

У справі про замах на Гандзюк були затримані підозрювані у виконанні і організації нападу, але замовників офіційно не встановили.

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