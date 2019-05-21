Справу підозрюваних у вбивстві Гандзюк передають до суду на Дніпропетровщині

Справу підозрюваних у вбивстві херсонської активістки Катерини Гандзюк передають до суду на Дніпропетровщині – до Покровського районного суду області. Інформацію про це Радіо Свобода підтвердив адвокат голови Херсонської облради Владислава Мангера Дмитро Ільченко.

За його словами, інформація про це була оприлюднена на засіданні в Херсонському міському суді. Сторона обвинувачення повідомила, що звернулася до Верховного суду з клопотанням щодо передання справи за підсудністю і той його задовольнив.

«Підставою для цього стало те, що троє з п’яти обвинувачених нібито проживають на території Покровського району Дніпропетровської області. Як особа, яка брала участь у всіх попередніх засіданнях, хочу зазначити, що раніше дані особи зазначали зовсім інші адреси проживання. Лише один з них зазначав, що зареєстрований у Дніпропетровській області. Що змінилось за цей час, нам невідомо. Чому відбулося перенесення в такий далекий район, куди далеко їхати й адвокатам, і журналістам, я не знаю», – сказав адвокат.

Він також зазначив, що справу було передано до суду разом з угодою про визнання винуватості усіх п’ятьох обвинувачених. Зазвичай, у таких випадках, каже Дмитро Ільченко, проводиться лише одне судове засідання із затвердженням рішення.

За його даними, ухвала Верховного суду ще не передана до виконання до херсонського суду.

Чиновниця Херсонської міської ради, активістка Катерина Гандзюк померла 4 листопада 2018 року. Це сталося через три місяці після того, як її облили концентрованою сірчаною кислотою у Херсоні.

Після смерті активістки справу перекваліфікували на «умисне вбивство», однак згодом ГПУ змінила кваліфікацію підозрюваного у замовленні злочину Владислава Мангера на «умисне тілесне ушкодження, вчинене способом, що має характер особливого мучення, або вчинене групою осіб, а також з метою залякування потерпілого або інших осіб, або вчинене на замовлення, або спричинило смерть потерпілого».

У справі про замах на Гандзюк були затримані підозрювані у виконанні і організації нападу, але замовників офіційно не встановили.