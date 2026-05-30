Ганжа повідомив про 10 поранених у двох районах Дніпропетровщини через атаки Росії

Російська армія 25 разів атакувала Нікопольський і Криворізький райони протягом дня 30 травня, повідомив голова Дніпропетровської області Олександр Ганжа.

За його даними, загалом внаслідок атак постраждали десятеро людей. Зокрема, на Нікопольщині пошкоджені гімназія, п’ятиповерхівка, приватні будинки, магазин і автомобіль:

«Постраждали 9 людей. З них п’ятеро госпіталізовані в стані середньої тяжкості. Решта – на амбулаторному лікуванні».

У Криворізькому районі ударів зазнали Грушівська і Зеленодольська громади. Там постраждала одна людина, пошкоджена інфраструктура.





Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.