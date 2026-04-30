Ганжа повідомив про збільшення кількості постраждалих через удар Росії по Дніпровському району

Кількість поранених внаслідок російської атаки на Дніпровський район зросла до 17 людей, повідомив голова області Олександр Ганжа 30 квітня.

Він додав, що семеро людей залишаються в лікарнях:

«65-річний чоловік у важкому стані. Ще один чоловік 33 років та жінки 28, 35, 43, 44 і 54 років у стані середньої тяжкості».

Президент Володимир Зеленський раніше прокоментував удари по Дніпру, а також Одесі та Харківщині.

«Важливо, щоб наші партнери не забували: війна кожен день, і безпека потрібна кожен день. Треба Росії завершувати цю свою війну, і це забезпечує лише тиск на неї. Тиск не повинен знижуватись, і санкції мають працювати», – заявив він.

Раніше стало відомо, що один чоловік постраждав через повторний удар Росії по обласному центру вдень 30 квітня.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій .

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.