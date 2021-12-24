Харківську область очолив Олег Синєгубов – указ Зеленського

Президент України Володимир Зеленський призначив Олега Синєгубова головою Харківської облдержадміністрації. До цього Синєгубов упродовж двох років очолював адміністрацію сусідньої, Полтавської області.

«Призначити Синєгубова Олега Васильовича головою Харківської обласної державної адміністрації», – йдеться в указі №676/2021, оприлюдненому 24 грудня сайтом Офісу президента.

Синєгубов народився в 1983 році в Харкові. У 2004 закінчив Національний університет внутрішніх справ. У 2000–2008 роках служив в органах внутрішніх справ України, а з 2008 по 2019 працював у Харківському університеті внутрішніх справ на різних посадах – від старшого викладача до декана факультету.

15 грудня уряд погодив призначення Олега Синєгубова на посаду голови Харківської ОДА.