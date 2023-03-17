Гайдай про свого наступника на посаді голови ОВА: ще тривають консультації

Звільнений нещодавно з посади голови Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай в інтерв’ю Радіо Свобода заявив, що наразі не знає, хто буде його наступником.

«Ні, мені невідомо. І я так розумію, що ще тривають певні консультації в Офісі президента. Але команда готова до будь-яких рішень», – сказав він.

У відповідь на запитання, чи правильним буде рішення призначити військового головою ОВА, Гайдай сказав, що «це абсолютно нормально і природно», що людина, яка обійме цю посаду, буде військовою.

«Тому що все ж таки попереду у нас важкий період деокупації, пов’язаний із будівництвом фортифікаційних споруд, надалі продовжувати співпрацю з усіма підрозділами, які входять в склад Сил оборони. Тобто те, що це військовий – це нормально. Враховуючи те, що якщо у нього буде своя команда, або він буде покладатися на ту команду, яка разом зі мною вивела область на третє місце в країні за результатами двох років роботи, то з якихось адміністративних питань команда допоможе», – сказав колишній очільник ОВА.

15 березня президент України Володимир Зеленський звільнив голів Одеської, Хмельницької та Луганської ОВА.

Всі звільнення пояснені заявами, які подали посадовці.

Кабінет міністрів України перед цим погодив звільнення голів Луганської, Одеської і Хмельницької обласних військових адміністрацій.

Раніше повідомлялося, що Сергія Гайдая, який керував Луганщиною з 2019 року, можуть призначити послом України у Казахстані. Сам він в ефірі Радіо Свобода не виключив, що може погодитися на посаду, якщо отримає відповідну пропозицію.